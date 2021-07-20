Основной целью операции является выявление и пресечение каналов незаконной миграции и иных противоправных деяний, связанных с незаконной миграцией...

В период с 5 по 12 июля 2021 года на территории Москвы был проведен первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2021».Основной целью операции является выявление и пресечение каналов незаконной миграции и иных противоправных деяний, связанных с незаконной миграцией.Столичными полицейскими в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия выявлено 6499 фактов нарушения миграционного законодательства. Все нарушители привлечены к административной ответственности.По результатам проверок принято 27 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации, возбуждено 176 уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве