Полицейские задержали фигуранта, когда он перевозил похищенное на тележке.

Ночью 8 июля сотрудники патрульно-постовой службы МО МВД России «Муромский», находившиеся на маршруте патрулирования на одной из улиц города Мурома, обратили внимание на мужчину, который вез металлическую тележку. Подойдя ближе, полицейские увидели, что в тележке лежат кабель и ножовка, происхождение которых мужчина, ранее уже попадавший в поле зрения правоохранителей, объяснить не смог.Для проверки мужчину доставили в отдел полиции.В дальнейшем было установлено, что задержанный, 37-летний местный житель, похитил с территории местной базы 11 метров кабеля на сумму более 16 000 рублей. Похищенное он планировал сдать в пункт приема металла. Также было установлено, что фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.Отделом дознания в отношении в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража).Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции проводят проверку на причастность фигуранта к совершению иных имущественных преступлений.