Новая смотровая площадка и Окский парк станут единым комплексом с новой пешеходной улицей.

В Муроме реконструируют территорию одного из главных туристических мест Владимирской области. Площадку у памятника Илье Муромцу выложат плиткой, а по периметру установят ограждение. Рабочие вымостят 2,5 тысячи квадратных метров Окского парка.Как сообщают наши коллеги из , они уже отмыли монумент, обновили мрамор, уложили больше тысячи квадратных метров плитки.Работы планируют завершить в ближайшие несколько недель.Благоустройство общественного пространства жители города поддержали во время рейтингового голосования.Новая смотровая площадка и Окский парк станут единым комплексом с новой пешеходной улицей.