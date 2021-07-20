Эксперты Общероссийского народного фронта во Владимирской области призвали власти поселка городского типа Ставрово оперативно привести детские и спортивные площадки в нормативное

Эксперты Общероссийского народного фронта во Владимирской области призвали власти поселка городского типа Ставрово оперативно привести детские и спортивные площадки в нормативное состояние. Мониторинг общественников показал, что летние каникулы дети проводят на опасных для жизни и здоровья игровых площадках. Например, во дворе дома №1 на улице Южной сиденья детских качелей – деревянные дощечки, а от турников осталось