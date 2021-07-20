Ущерб оценён в 107 тысяч рублей.

В Судогодском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубке леса. Ущерб оценён в 107 тысяч рублей.В начале июля в полицию обратился представитель местного лесничества, обнаруживший срубленные сосны.«По итогам опроса возможных свидетелей и проведения комплекса оперативно-розыскных мер была установлена личность подозреваемого - 58-летнего местного жителя. Мужчина сознался в преступлении. Он спилил шесть деревьев», - рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о незаконной рубка лесных насаждений.