В начале июля в полицию обратился представитель местного лесничества. Он сообщил, что неизвестные вырубили несколько деревьев сосны. По данным УМВД области, в результате проделанной работы

В начале июля в полицию обратился представитель местного лесничества. Он сообщил, что неизвестные вырубили несколько деревьев сосны. По данным УМВД области, в результате проделанной работы личность подозреваемого была установлена. Им оказался 58-летний местный житель. Мужчина сознался и пояснил, что срубил шесть деревьев, после чего распилил их и увез. Ущерб, нанесенный лесному фонду, составил 107 000