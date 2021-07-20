Сегодня, 20 июля, губернатором Владимирской области был подписан указ по поводу вакцинации от коронавирусной инфекции.

Сегодня, 20 июля, губернатором Владимирской области был подписан по поводу вакцинации от коронавирусной инфекции.Напомним, что предыдущая версия решения делала вакцинирование 60 процентов работников определенных отраслей обязательным. В новом варианте предприятиям рекомендовано привить своих сотрудников.В указе обозначены и сроки вакцинирования: первым компонентом «Спутника V» нужно успеть уколоться до 15 августа, вторым – до 15 сентября.Эти рекомендации направлены на жителей Владимирской области, работающих в нижеперечисленных сферах:- образование, здравоохранение, социальная защита и соцобслуживание, правоохранительные органы;- общественное питание;- торговля и фармацевтика;- клиентские подразделения финансовых учреждений;- почтовые отделения;- многофункциональные центры госуслуг;- транспорт, такси;- ЖКХ;- салоны красоты, СПА, солярии, бани и сауны;- театры, кинотеатры, концертные залы, библиотеки.