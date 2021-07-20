Бывший директор департамента образования покинула свой пост.

Губернатор Владимир Сипягин наградил почётной грамотой администрации Владимирской области экс-директора департамента образования Ольгу Беляеву. Она возглавляла ведомство до 20 июля.Как пояснили в пресс-службе Белого дома, награда вручена за высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд.Напомним, что глава региона Ольгу Беляеву от должности директора департамента образования Владимирской области. У неё истёк срок служебного контракта.Свой пост Ольга Александровна занимала с 2013 года.Ранее она с 1984 года замещала должности замдиректора по учебной работе и руководителя Владимирского педагогического колледжа. Позднее стала заместителем директора департамента образования и возглавила ведомство.О том, кто займёт вакантную должность руководителя пока не сообщается.