Внесены очередные изменения в антиковидный указ.

Владимир Сипягин 20 июля внёс изменения в коронавирусный Указ. Они коснулись вопроса«Рекомендовать организациям и предпринимателям обеспечить проведение профилактических прививок для подлежащих обязательной вакцинации граждан, работающих в вышеуказанных сферах», - гласит текст документа.Уже к 15 августа необходимо привить 60% сотрудников первым компонентов вакцины, а к 15 сентября – вторым.После 15 сентября Роспотребнадзор планирует организовать проверки организаций. В случае неисполнения требований, юридических лиц ждёт административная ответственность. Им грозят