Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергей Рыбаков подписал соглашение с региональными уполномоченными по правам человека, ребёнка и предпринимателей.

Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергей Рыбаков подписал соглашение с региональными уполномоченными по правам человека, ребёнка и предпринимателей.Основная цель - повысить качество услуг музея. Людмила Романова, уполномоченный по правам человека, надеется на перспективы развития в рамках работы над музейными программами лояльности для отдельных категорий граждан и создания доступной среды. Юлия Раснянская, уполномоченный по правам ребёнка, выразила надежду на развитие совместной работы, в частности на базе Детского музейного центра. Алла Матюшкина, уполномоченный по защите прав предпринимателей, обозначила направления взаимодействия с бизнес-сообществом региона.