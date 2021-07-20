Сборная России прилетела в Японию. На странице Олимпийского комитета во ВКонтакте появилось видео первых минут пребывания атлетов в аэропорту.

Сборная России прилетела в Японию. На странице Олимпийского комитета во "ВКонтакте" появилось видео первых минут пребывания атлетов в аэропорту.Полет прошел хорошо, рассказывают спортсмены. Встретили их доброжелательно. Видно, что все КПП оборудованы с учетом коронавирусных ограничений. Проверка документов заняла около двух часов. Напомним, Олимпийский огонь зажжется 23 июля.Честь России будут отстаивать и владимирские спортсмены. В составе сборной 11 человек. Их имена - на экранах. В преддверии Олимпиады они завоевали 20 медалей на международных стартах и около 200 медалей на чемпионатах и первенствах России.