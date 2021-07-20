В целях оперативного информирования представителей органов власти, профессионального сообщества и граждан о правовых нововведениях по направлениям деятельности Федеральной службы ..

В целях оперативного информирования представителей органов власти, профессионального сообщества и граждан о правовых нововведениях по направлениям деятельности Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – Росреестр), ведомство представляет первый дайджест законодательных изменений в сфере земли и недвижимости.Дайджест представляет собой свод изменений в правовых нормах, которые установлены вступившими в силу в 2021 году Федеральными законами от 30.04.2021 № 120-ФЗ, от 11.06.2021 № 191-ФЗ, от 01.07.2021 № 273-ФЗ и от 01.07.2021 № 275-ФЗ.Материалы изложены в доступной и понятной форме, они помогут широкому кругу лиц быстро разобраться в сути и содержании нормативных документов.Дайджест законодательных изменений в сфере земли и недвижимости будет ежеквартально публиковаться на сайте Росреестра.С дайджестом законодательных изменений в сфере земли и недвижимости (июль 2021 года) можно ознакомиться на региональном блоке официального сайта Росреестра в разделе «Пресс-центр» - «Новости», перейдя по