Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что 21 июля 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением города Владимира и области на тему: «Приобретение ..

Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что 21 июля 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением города Владимира и области на тему: «Приобретение недвижимости в собственность супругами».На вопросы граждан ответит начальник Гороховецкого отдела Управления Росреестра по Владимирской области Маркелова Ольга Михайловна.Время проведения прямой телефонной линии: с 10:00 до 12:00 часов. Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (49238) 2-19-54.