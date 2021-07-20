Ранее приговором Октябрьского районного суда Владимира она была признана виновной в совершении двух преступлений. А именно в получении взятки в крупном размере в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц.

Дело будет рассмотрено повторно в суде первой инстанции.Ранее приговором Октябрьского районного суда Владимира она была А именно в получении взятки в крупном размере в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц.Ей были назначены 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 2 000 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения Российской Федерации на срок 3 года.Однако, судебной коллегией по уголовным делам Владимирского областного суда приговор Октябрьского районного суда Владимира отменен в связи с нарушениями судом первой инстанции уголовно-процессуального законодательства. А уголовное дело передано на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе со стадии судебного разбирательства, сообщила пресс-служба Владимирского областного суда.Указано, что постановленный судом первой инстанции приговор не в полной мере отвечает требованиям УПК РФ, обязывающим суд разрешить вопрос о том, является ли деяние преступлением, каким пунктом, частью, статьей УК РФ оно предусмотрено, подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное им преступление и какое наказание должно быть ему назначено.