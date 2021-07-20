Авария случилась 20 июля около 13:40. По предварительной информации УМВД, девушка на “Форде”, двигаясь со стороны ул. Ставровской, не уступила водителю автомобиля “Тигуан”. В

Авария случилась 20 июля около 13:40. По предварительной информации УМВД, девушка на “Форде”, двигаясь со стороны ул. Ставровской, не уступила водителю автомобиля “Тигуан”. В результате столкновения автомобили получили механические повреждения, водители не пострадали. Проводится проверка, в том числе медосвидетельствование на состояние опьянения.