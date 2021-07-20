20 июля во Владимире проходит прощание с участником Великой Отечественной войны, членом Совета Владимирской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и

20 июля во Владимире проходит прощание с участником Великой Отечественной войны, членом Совета Владимирской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василием Ерофеевичем Самариным. Он скончался на 97-м году жизни. Василий Самарин родился родился 10 декабря 1924 года на Алтае. До призыва на фронт работал трактористом в селе. С января 1943