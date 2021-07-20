На 97-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, член Совета Владимирской городской общественной организации пенсионеров и инвалидов (ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов) Василий Ерофеевич Самарин.

На 97-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, член Совета Владимирской городской общественной организации пенсионеров и инвалидов (ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов) Василий Ерофеевич Самарин.Василий Ерофеевич родился 10 декабря 1924 года на Алтае. До призыва на фронт работал трактористом в селе. С января 1943 года сражался с врагом в составе Калининского, а затем 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов. Служил пулеметчиком в артиллерийской дивизии. Был ранен. Освобождал города Белоруссии, участвовал в штурме Кенигсберга. За свой ратный труд Василий Ерофеевич был награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За освобождение Белоруссии» и многими другими. После войны продолжал службу в Советской Армии, до увольнения в запас в 1973 году был начальником Дома офицеров во Владимире.Затем Василий Ерофеевич Самарин трудился учителем начальной военной подготовки в школе № 32 города Владимира, где создал музей боевой славы 43-й Армии, в которой он служил. Одновременно вел большую общественную работу: был членом военно-научного общества при Доме офицеров, а в 1982 году стал создателем Ленинского районного Совета ветеранов и первым его председателем. Затем перешел на работу в городской Совет ветеранов, и в 1999 году был избран его председателем. В 2002 году по состоянию здоровья оставил общественную работу.За активную общественную работу, умелое руководство ветеранскими организациями неоднократно поощрялся и награждался Всероссийскими, региональными и городскими общественными наградами.Прощание с Василием Ерофеевичем Самариным состоится 20 июля в 12.00 в храме во имя Вознесения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа (г. Владимир, ул. Вознесенская, 12-в).