Во Владимире продолжается ремонт моста ко Дворцу творчества юных.

Во Владимире продолжается ремонт моста ко Дворцу творчества юных.Сейчас подрядчик завершает армирование монолитной плиты в той части, где идут работы. В ближайшие дни ее зальют бетоном. И, как сообщили в администрации Владимира, уже в первых числах августа здесь откроют движение. А подрядчик приступит к ремонту второй части моста. Все работы идут по графику, утверждают в мэрии. Напомним, что по контракту мост должен быть сдан к 1 ноября, но строители обещают завершить работы уже в сентябре. Если не возникнет непредвиденных препятствий.