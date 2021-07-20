Он награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За освобождение Белоруссии».

Во Владимире на 97-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Василий Самарин. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.Василий Ерофеевич родился на Алтае 10 декабря 1924 года. С января 1943 года воевал в составе Калининского, 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов. Служил пулемётчиком в артиллерийской дивизии. Был ранен. Освобождал Белоруссию, участвовал в штурме Кёнигсберга.Он награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За освобождение Белоруссии».До увольнения в запас в 1973 году был начальником Дома офицеров во Владимире.Работал учителем НВП в школе № 32. Активно занимался общественной деятельностью, работой в районном и городском Советах ветеранов.Редакция «33Live.Ru» выражает искренние соболезнования родным и близким Василия Самарина. Светлая ему память.