В медицинских организациях региона действуют 1834 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 88,1 процента из них занято (1616), свободны 218 коек.

В медицинских организациях региона действуют 1834 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 88,1 процента из них занято (1616), свободны 218 коек.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 40 866 случаев заболевания.38177 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 182 человека.Общее количество погибших во время пандемии достигло 1374.На территории Владимирской области за прошедшие сутки 20 июля 2021 года лабораторно подтверждено 217 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Фото