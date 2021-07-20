Владимир Сипягин подписал Указ, уточняющий наименования областных инспекций, которые в рамках административной реформы выведены из структуры администрации Владимирской ..

Владимир Сипягин подписал Указ, уточняющий наименования областных инспекций, которые в рамках административной реформы выведены из структуры администрации Владимирской области.«Инспекции – это контрольно-надзорные службы. Они «вынесены за скобки» в связи со стартом федеральной реформы контрольно-надзорной деятельности. Изначально не исключалось, что она повлечёт за собой переформатирование контрольно-надзорных органов и на региональном уровне. Со вступлением в силу в начале июля новых федеральных законов, появилось понимание оптимальной структуры этих ведомств. На сегодняшний день она сохраняется прежней», - прокомментировал врио первого заместителя Губернатора Аркадий Боцан-ХарченкоНаименования областных инспекций приведены к единому стандарту.Одновременно с этим замгубернатора рассказал о завершении первого этапа административной реформы:«На первом этапе во главу угла было поставлено обеспечение законности и соответствия федеральным требованиям. Цель второго - повышение эффективности, совершенствование деятельности государственного аппарата. Департаменту регионального развития дано поручение подготовить и представить проекты программы второго этапа реформы и плана-графика мероприятий по её реализации», – пояснил Аркадий Боцан-Харченко.Он напомнил о необходимости учёта в работе замечаний Счётной палаты.