До сих пор её местонахождение неизвестно.

В посёлке Красный Октябрь Гусь-Хрустального района 15 июля пропала 17-летняя Анна Кочетова. Об этом сообщили в поисково спасательном отряде «Лиза Алерт».До сих пор её местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе.Анна Павловна ростом 182 сантиметра, волосы светло-русые, глаза - голубые.Была одета в коричневое платье с цветочным узором и тёмно-синие тапочки.Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей волонтёры просят звонить по телефонам, указанным в ориентировке.