На территории Владимирской области за прошедшие сутки 20 июля 2021 года лабораторно подтверждено 217 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 20 июля 2021 года лабораторно подтверждено 217 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.62 случая во Владимире, 26 сл. в Ковровском, 25 сл. в Гусь-Хрустальном, 20 сл. в Муромском, 14 сл. в Вязниковском, 12 сл. в Суздальском, 9 сл. в Собинском, 7 сл. в Кольчугинском, 7 сл. в Киржачском,7 сл. в Меленковском, 6 сл. в Гороховецком 6 сл. в Юрьев-Польском, 5 сл. в Петушинском, 4 сл. в Александровском, 4 сл. в Селивановском, 3 сл. в Камешковском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 40 866 случаев заболевания.9624 случая во Владимире, 4850 сл. в Гусь-Хрустальном, 4443 сл. о. Муром, 3045 сл. в Ковровском, 2372 сл. в Александровском, 2306 сл. в Петушинском, 1659 сл. в Юрьев-Польском, 1648 сл. в Вязниковском, 1695 сл. в Кольчугинском, 1570 сл. в Суздальском, 1281 сл. в Собинском, 1295 сл. в Киржачском, 1157 сл. в Меленковском, 963 сл. в Камешковском, 945 сл. в Гороховецком, 829 сл. в Селивановском, 668 сл. в Судогодском, 516 сл. в г. Радужном.