С 21 июля исполнение обязанностей директора департамента образования Владимирской области возложено на Елену Запруднову.

С 21 июля исполнение обязанностей директора департамента образования Владимирской области возложено на Елену Запруднову. Она будет работать вплоть до замещения этой должности. Также Елена Вячеславовна продолжит выполнять обязанности заместителя директора департамента, определённые её служебным контрактом.Напомним, с 20 июля была освобождена от должности директора областного департамента образования Ольга Беляева.