По состоянию на 1 июля 2021 года уровень обеспеченности голубым топливом в регионе составил 83,2%, при этом в сельской местности – около 53%.

За пять лет во Владимирской области планируют газифицировать 187 населённых пунктов. По состоянию на 1 июля 2021 года уровень обеспеченности голубым топливом в регионе составил 83,2%, при этом в сельской местности – около 53%.«Газпром промгаз» включил в генеральную схему 1206 населённых пунктов, а это 96 тысяч домов и квартир. Также предусмотрено строительство более 1,5 тысяч километров инженерных сетей. Коммуникации подведут к 17,5 тысячам домовладений и 88 котельным», – отметил Владимир Сипягин.По результатам инвентаризации ранее газифицированных населённых пунктов и садовых товариществ провести трубопровод предстоит к 67 тысячам домов.Во Владимирском отделении «Газпрома» предложили провести опрос среди населения и выявить желающих на догазификацию. Городам и районам следует сократить сроки выдачи ордеров на земляные работы, а департаменту ЖКХ составить план-график выполнения работ.Как уточнили в Белом доме, заявки на подключение можно подавать через офисы и филиалы компании «Газпром газораспределение Владимир», либо через МФЦ.Добавим, что с 2022 года в регионе будет запущена новая госпрограмма, на которую ежегодно будут выделять по 60 млн рублей.«Планируем предоставлять субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию газопроводов высокого, среднего и низкого давления», – резюмировал глава региона.