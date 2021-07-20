Уже в августе 2021 года в России должен вступить в силу пакет законодательных норм, которые позволят работать в стране филиалам иностранных страховых компаний.

Уже в августе 2021 года в России должен вступить в силу пакет законодательных норм, которые позволят работать в стране филиалам иностранных страховых компаний.Они получат статус страховщиков наравне со страховыми организациями и обществами взаимного страхования РФ, к ним установят требования по лицензированию, финансовой устойчивости и гарантийным депозитам. Зарубежные компании смогут заниматься добровольными видами страхования, перестрахованием и ОСАГО. Это исполнение обязательств России как члена Всемирной торговой организации (ВТО), сообщилДополнительное препятствие для зарубежных игроков — санкционная политика в отношении России. С учетом всех условий и сложностей прийти на российский рынок могут только крупные игроки: скажем, мощные страховые группы из Азии.Фото