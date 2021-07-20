Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя. Его обвиняют в краже. По данным УМВД, в марте текущего года в полицию обратился 29-летний местный житель – с

Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя. Его обвиняют в краже. По данным УМВД, в марте текущего года в полицию обратился 29-летний местный житель – с его банковского счета пропали 20 000 рублей. Выяснилось, что потерпевший был в компании малознакомых людей. Один из них воспользовался моментом, когда потерпевший отвлекся, взял его телефон и перевел