НАЗНАЧЕНИЯ Приказами ГУ МВД России по г. Москве с 1 июля 2022 года назначены...ПЕРВЫЙ ШАГ К УСПЕХУ На линейке на плацу ЦПП сотрудников ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве состоялся торжественный выпуск...

НАЗНАЧЕНИЯПриказами ГУ МВД России по г. Москве с 1 июля 2022 года назначены. Читайте на странице 2.ПЕРВЫЙ ШАГ К УСПЕХУНа торжественной линейке на плацу Центра профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве состоялся торжественный выпуск 221 слушателя. Все прошли курс первоначальной подготовки. Читайте на странице 2.В МУРЕ ОН СВОЙ ЧЕЛОВЕКВ Управлении информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве за чайным столом состоялась встреча начальника УИиОС столичного полицейского главка полковника внутренней службы Владимира ВАСЕНИНА с журналистом Эриком КОТЛЯРОМ. Читайте на странице3.РАФАЭЛЬ, НЕ ПРЫГАЙ!Полицейские отдельной роты ППСП ОМВД России по району Гольяново сержант полиции Игорь СЁМИН и старший сержант полиции Сергей СТРЕЛЬНИКОВ спасли жизнь человеку, пытавшемуся спрыгнуть с крыши. Читайте на странице 3.ПО ПРИНЦИПУ МУШКЕТЁРОВОтделение морально-психологического обеспечения (ОМПО) УВД по ЮЗАО является одним из лучших подразделений среди аналогичных коллективов главка. Корреспондент «Петровки, 38» встретился с начальником отделения майором внутренней службы Надеждой ПАВЛОЧЕВОЙ и попросил рассказать о том, какие дороги ведут к успеху. Читайте на странице 4.ИСТОРИЯ ГИБДД — ИСТОРИЯ МОСКВЫПрезентация книги Никиты ТРАВНИКОВА «История ГАИ Москвы» состоялась в Музее транспорта столицы на ВДНХ. Продолжение на странице 4.«ДЕТИ НЕ ПОНИМАЮТ ВРЕДА, КОТОРЫЙ ПРИНЕСЁТ ИМ УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ»Почему подросток может пристраститься к наркотикам? И как родители могут предотвратить роковой выбор? Об этом мы побеседовали со старшим оперуполномоченным отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮЗАО капитаном полиции Галиной ШИНДАКОВОЙ. Продолжение на странице 5.ВЫСОКИЕ ПРОЦЕНТЫ —«ЗАМАНУХА» ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯНеординарное уголовное дело, в котором фигурирует серия мошенничеств, находилось в производстве 1-го отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УВД по Северо-Восточному административному округу Москвы. Читайте на странице 6.НА ТАКСИ — РАСКРЫВАТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕСотрудник отделения участковых уполномоченных полиции (ОУУП) ОМВД России по Бескудниковскому району Северного административного округа Москвы Юлия ПЕРЕПЁЛКИНА в тот выходной находилась дома, когда ей в восьмом часу утра позвонил руководитель указанного подразделения Владимир ПАВЛИН. Продолжение на странице 6.ОТ ЛЮБВИ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА ДО СЛУЖБЫ В ПОЛИЦИИЕжегодно в начале июля во всей России отмечается День семьи, любви и верности. Праздник напоминает о самом главном — семейных ценностях, важности поддержки и заботы близких. Читайте на странице 7.ПОЗДРАВЛЯЕМ СЕМЬИ ЗЕЛЕНОГРАДСКИХ ПОЛИЦЕЙСКИХПредставитель Общественного совета при УВД по ЗелАО Светлана КУРОЕДОВА вручила памятные подарки семьям зеленоградских полицейских. Продолжение на странице 7.ДЛЯ НЕГО СЕМЬЯ — КРЕПКИЙ ТЫЛВсероссийский день семьи, любви и верности был учреждён в 2008 году, объявленном годом семьи. Читайте на странице 7.УЖАСНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ В МАРЬИНОЙ РОЩЕВ постоянной экспозиции Музея истории Московского уголовного розыска, на одном из тематических стендов, рассказывается о раскрытом весной 1947 года сотрудниками МУРа убийстве шести человек. Читайте на страницах 8-9.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИЦИЕЙ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ИЗЪЯТИЮ ЗАПРЕЩЁННЫХ ПРЕДМЕТОВПродолжение на странице 11.МОШЕННИЧЕСТВО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТСегодня в повседневной жизни используется множество разнообразных высокотехнологичных устройств — пластиковых карт, мобильных телефонов и компьютеров. Всё это делает нашу жизнь удобнее, но требует определённых навыков и знаний. Читайте на странице 11.ВРАГУ НЕ СДАЁТСЯВ 1904 году пошёл 57-й год издания газеты «Ведомости московской городской полиции». А для империи наступило время испытаний, время военного лихолетья. Читайте на странице 12.О СЫЩИКАХ-ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЁНВ нашей газете в выпуске, посвящённом 100-летию Московского уголовного розыска, под рубрикой «Ушедшие в бессмертие» вышла в свет моя статья «Вступив в последний бой с преступностью» («Петровка, 38»: № 36, 2—8 октября 2018 года). Читайте на странице 13.ЛЕТО — ПРАЗДНИК ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ГРАЖДАНДети всегда с нетерпением ждут лета: это и начало каникул, и приход тепла, и возможность поплавать в водоёмах. Профорганизация ЦВСИГ старается сделать отдых маленьких граждан насыщенным и интересным. Читайте на странице 14.«МАЛЕНЬКИЙ ПЕШЕХОД»Сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ВАО провели на улицах округа профилактическое мероприятие «Маленький пешеход». Читайте на странице 14.КТО ЛУЧШЕ ЗНАЕТ ПДД?Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма остаётся одной из приоритетных задач Госавтоинспекции. С этой целью сотрудник ОГИБДД по СЗАО посетил летний лагерь дневного пребывания детей на базе ГБОУ «Школа № 1874» района Щукино. Читайте на странице 14.САМОКАТЧИКАМ НА ЗАМЕТКУВ районе Южное Медведково на территории скейт-площадки сотрудники полиции провели с молодёжью беседу о правилах безопасности при передвижении на средствах индивидуальной мобильности. Читайте на странице 14.РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ОТ РЫЦАРЯ СВЕТЛОГО ОБРАЗААлександр САВЁЛОВ-ДЕРЯБИН белый халат принципиально не носит. Отстранился когда-то от традиционной медицины, потому что создал свой метод. Он знает простые и очень важные для здоровья рецепты, и если ими руководствоваться, то и длина жизни, и её качество будут качественно иными. Читайте на странице 15.Эти и многие другие материалы Вы можете прочитать на официальном сайте газеты www.petrovka-38.com.Редакция газеты «Петровка,38» ГУ МВД России по г. Москве.