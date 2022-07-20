20 июля 2022 года православные верующие отмечают день Авдотьи Сеногнойки или Авдотьин день.

20 июля 2022 года православные верующие отмечают день Авдотьи Сеногнойки или Авдотьин день.ИСТОРИЯНа Руси Авдотья получила прозвище сеногнойка из-за примет. В этот день часто шел дождь, который мешал людям заготавливать на зиму сено. Трава начинала гнить. Поэтому крестьяне спешили убрать все до 20 июля.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 20 ИЮЛЯ 2022 ГОДАВ этот день православные традиции перемешиваются с языческими и старославянскими. Женщинам в этот православный праздник запрещается заниматься тяжелым физическим трудом. Если она нарушит этот запрет, ее будет ждать несчастная жизнь.Также нельзя в этот день стирать белье. В противном случае женщина вымоет все финансовое благополучие из семьи.Не стоит в этот день торговать чем-либо. Особенно нельзя заниматься продажей недвижимости или автомобилей. Также в этот церковный праздник нельзя брать деньги в долг. Их вряд ли вернут назад.Христианам нельзя в этот день впадать в уныние и грустить. Лучше стараться поддерживать хорошее расположение духа. Нельзя в этот день заходить в воду, иначе водяной нашлет на вас беду.ПРИМЕТЫЕсли небо на Авдотьин день хмурится, жди ненастья. Если дождь моросит с самого утра, урожай не уродится. Если вечером кричат журавли, будет хорошая погода.