В Москве работает 17 центров услуг для бизнеса (ЦУБ).

В Москве работает 17 центров услуг для бизнеса (ЦУБ).Несмотря на санкции, в Москве продолжается строительства инфраструктуры, которая упрощает деятельность предпринимателей. Так, рядом со станцией метро "Сходненская" открылся новый центр услуг для бизнеса. Он располагается на четвертом этаже торгово-развлекательного центра (ТРЦ) "Калейдоскоп", во флагманском офисе "Мои документы".Сегодня в городе работают 17 ЦУБ. В прошлом году состоялось открытие трех центров – во флагманских офисах "Мои документы" на севере и юго-востоке столицы, а также на территории "Винзавода". Узнать адрес ближайшего центра услуг для бизнеса можно на сайте *. Чтобы предпринимателям было удобно, ЦУБ работают с 10:00 до 22:00 без выходных.Если необходимо проконсультироваться со специалистом по вопросам открытия и ведения бизнеса в Москве или узнать, какие меры поддержки предпринимателей есть в настоящий момент, можно перейти на сайт * или позвонить по телефону +7 495 225 14 14.62 тысячи консультаций получили жители Москвы в этом году, 17 тысяч проведены в ЦУБ, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина."В новом центре услуг предпринимателям помогут подобрать меры поддержки и проконсультируют более чем по 100 темам", – отметила она.ЦУБ возле метро "Сходненская" стал седьмым из тех центров, что расположены во флагманском офисе "Мои документы".Напомним, в Москве всего восемь флагманских многофункциональных центров, в которых оказываются государственные услуги: на ВДНХ, в ТРЦ "Щелковский", "Калейдоскоп", "Спектр", в ТЦ "Метрополис", "Афимолл Сити", "Колумбус", "Город"Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число самозанятых в Москве превысило миллион человек. По мнению градоначальника, этот социально-экономический показатель является одним из важнейших трендов развития современного рынка труда. Его слова "Дни.ру".* mbm.mos.ru – это портал городского проекта "Малый бизнес Москвы" столичного департамента предпринимательства и инновационного развития. На сайте можно узнать, как открыть и развить свое дело.