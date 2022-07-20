В случае выделения средств власти рассчитывают построить в городе новые котельные и переложить инженерные коммуникации.

Александр Авдеев анонсировал помощь госкорпорации ДОМ.РФ в строительстве арендного жилья и модернизации теплосетей. Об этом он рассказал в своём telegram-канале.Врио губернатора встретился с Виталием Мутко. В программе по возведению недвижимости будет участвовать бизнес из Юрьев-Польского, Кольчугинского, Ковровского и Киржачского районов.«Мы уже ввели льготу по налогу на имущество, чтобы компании могли сдавать жильё на комфортных условиях. Это нужно нашим предприятиям, чтобы привлекать новых специалистов», - уточнил Александр Александрович.Он добавил, что ДОМ.РФ поможет с обновлением теплоэнергетического комплекса в Кольчугино.«Рассчитываем получить 2,7 млрд рублей. Ждём решения в августе», - добавил глава региона.В случае выделения средств власти рассчитывают построить в городе новые котельные и переложить инженерные коммуникации.