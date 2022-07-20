Речь об улице Октябрьской и Толстовском переулке. Ранее они назывались Пятницкая и Знаменский переулок.

Топонимическая комиссия рекомендовала депутатам горсовета вернуть двум улицам в центре Владимира исторические названия. Речь об улице Октябрьской и Толстовском переулке. Ранее они назывались Пятницкая и Знаменский переулок.Новые имена старым кварталам дали большевики. Однако накануне, 19 июля, во время заседания иеромонах Варфоломей предложил вернуть им дореволюционные наименования. По мнению священнослужителя, процедура соответствует задачам программы топонимической реставрации.Во время голосования мнения разошлись, но большинство все-таки поддержало идею. Теперь очередь за народными избранниками.