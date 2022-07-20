Строительство нового спортивного объекта в районе Зябликово завершится в 2023 году.

Строительство нового спортивного объекта в районе Зябликово завершится в 2023 году.В Москве становится все больше спортивных объектов (физкультурных комплексов, ледовых арен, бассейнов ифутбольных полей), благодаря чему количество горожан, ведущих здоровый образ жизни, увеличивается. Занятия спортом становятся трендом среди жителей столицы.Примечательно, что такие здания появляются рядом с жилой застройкой. Горожане могут заниматься спортом рядом с домом и не тратить время на поездки в другой район.Так, в Зябликове построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с двумя бассейнами. Новое здание возведут на пересечении Шипиловской улицы и Орехового проезда. Строительство планируют завершить уже в конце следующего года.Размер первого бассейна – 25х16 метров, а второго – 10х6. Тот, который поменьше, идеально подходит для детей, желающих научиться плавать. Помимо бассейнов, в ФОКе будет тренажерный зал, начнет работать буфет для посетителей и откроется медицинский блок.Фасад здания комплекса рабочие облицуют металлическими панелями. Предусмотрена полная отделка помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначений в соответствии с их функционалом, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.О благоустройстве прилегающей территории не забудут. Рядом со зданием установят светильники, разместят малые архитектурные формы, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.В настоящий момент на том месте проводятся подготовительные работы: появилась подъездная дорога, установлено каркасное ограждение, создан пункт мойки колес и прикреплен информационный щит. Также рабочие уложили плиты под бытовой городок, подключили электричество. Сейчас они разрабатывают грунт подпорной стены, осушают котлован, устраивают и бетонируют буронабивные сваи.Говоря о развитии Зябликово, стоит отметить, что здесь по программе "Мой район" открыты МФЦ "Мои документы", станции метро "Зябликово" и "Шипиловская", построены каток с искусственным льдом, здание центра соцобслуживания "Царицынский" и пункт велопроката, благоустроены несколько парков и территории школ и детских садов.