Дети полу­чили массу интересных впечатлений от экскурсии, узнали много но­вого о службе, обеспечивающей безопасность дорожного движения в родном по­селке и районе.

Накануне инспекторы ГИБДД Отделения МВД России по Селивановскому району пригласили к себе в гости ребят из районного центра социального обслуживания населения.Юных гостей встретил начальник Госавтоинспекции майор полиции Евгений Колпаков, который рассказал о служебных буднях сотрудников ДПС, продемонстрировал возможности различных приборов, помогающих следить за безопасностью дорожного движения. Ребята также смогли познакомиться с устройством салона патрульного автомобиля.Для своих гостей дорожные полицейские подготовили викторину на знание Правил дорожного движения, в ходе которой дети увлеченно и со знанием дела отвечали на вопросы.Юные участники дорожного движения полу­чили массу интересных впечатлений от экскурсии, узнали много но­вого о службе, обеспечивающей безопасность дорожного движения в родном по­селке и Селивановском районе.