Дети получили массу интересных впечатлений от экскурсии, узнали много нового о службе, обеспечивающей безопасность дорожного движения в родном поселке и районе.
Накануне инспекторы ГИБДД Отделения МВД России по Селивановскому району пригласили к себе в гости ребят из районного центра социального обслуживания населения.
Юных гостей встретил начальник Госавтоинспекции майор полиции Евгений Колпаков, который рассказал о служебных буднях сотрудников ДПС, продемонстрировал возможности различных приборов, помогающих следить за безопасностью дорожного движения. Ребята также смогли познакомиться с устройством салона патрульного автомобиля.
Для своих гостей дорожные полицейские подготовили викторину на знание Правил дорожного движения, в ходе которой дети увлеченно и со знанием дела отвечали на вопросы.
Юные участники дорожного движения получили массу интересных впечатлений от экскурсии, узнали много нового о службе, обеспечивающей безопасность дорожного движения в родном поселке и Селивановском районе.