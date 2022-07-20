Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 323-ФЗ, вносящий изменения в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации.

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 323-ФЗ, вносящий изменения в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации. Указанными изменениями предусмотрено, в том числе, освобождение от уплаты государственной пошлины за выдачу национального водительского удостоверения лиц, имеющих право обратиться с заявлением об обмене иностранных водительских удостоверений в особом порядке, категории которых в гуманитарных целях определены Правительством Российской Федерации.Перечень категорий лиц, имеющих право на обмен иностранных водительских удостоверений в особом порядке – без сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами, установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2022 года № 1143 «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлением об обмене иностранных национальных водительских удостоверений в особом порядке».В указанные категории лиц включены граждане Донецкой и Луганской народных республик, а также граждане Украины или лица без гражданства, въехавшие в Российскую Федерацию с территорий ЛНР, ДНР и Украины после 21 февраля 2022 года и имеющие здесь разрешение на временное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища или свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.Кроме того, по вопросу обмена водительских удостоверений в особом порядке также могут обратиться граждане Российской Федерации, получившие гражданство в упрощенном порядке в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 апреля 2019 года № 183 «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке».Федеральный закон опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и вступил в силу со дня опубликования.