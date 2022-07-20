Эксперты рассказывают, как не стать обманутым дольщиком.

Эксперты рассказывают, как не стать обманутым дольщиком.Приобретение квартиры в жилом комплексе на раннем этапе строительства имеет ряд преимуществ: более низкая цена, выгодные акции от застройщиков, инвестиционный потенциал такого жилья. Однако всегда существует риск недостроя. Эксперты рассказывают, как безопасно совершить сделку и не стать обманутым дольщиком.Главный совет – не торопиться, внимательно изучить информацию о застройщике и о новостройке, посмотреть портфель реализованных проектов компании, почитать отзывы жителей уже построенных ЖК.Важно проверить, что у компании есть разрешение на строительство и оно внесено в базу ЕИСЖС.Не стоит договариваться о покупке по телефону или в онлайн-чате, стоит лично посетить офис продаж на стройплощадке и посмотреть, как организован строительный процесс. Также при выборе конкретной квартиры стоит внимательно изучить ее планировку.Самый распространенный и безопасный способ покупки жилья в новостройке – через эскроу-счета. В этом случае покупатель становится участником долевого строительства и заключает договор одновременно со строительной компанией и с банком. Пока возводится ЖК, все средства хранятся на счетах банка-кредитора. Застройщик получит средства только после выполнения обязательств перед будущими жильцами. Это означает, что если ЖК не будет сдан, то банк вернет деньги покупателю. Дольщики застрахованы и от закрытия самого банка, однако в таком случае сумма выплаты ограничена 10 млн рублей.Плюсы долевого строительства:– квартиры в новостройках дешевле «вторички»;– ипотека по выгодной ставке;– больший выбор квартир;– гарантия юридической чистоты приобретаемого жилья;– возможность в будущем перепродать квартиру и получить дополнительную выгоду.Минусы:– риск недостроя;– заселения придется ждать минимум год-два;– потребуются средства на ремонт и меблировку.По сути, основным минусом долевого строительства является риск заморозки проекта. Поэтому так важно выбрать правильного застройщика, у которого есть сайт с актуальной информацией о проектах, а вся необходимая документация находится в открытом доступе.