Любой налогоплательщик, имея на руках квитанции из аптеки, рецептурный бланк или документ о лечении в лицензированной клинике, может претендовать на возврат средств.

Как получить налоговый вычет за медицинские услуги? Кому начисляется выплата, формула расчёта, правила подачи документов, перечень лекарств и услуг, за расходы на которые она полагается?Любой налогоплательщик, имея на руках квитанции из аптеки, рецептурный бланк или документ о лечении в лицензированной клинике, может претендовать на возврат средств. Необходимо взять справку 2-НДФЛ, заполнить декларацию 3-НДФЛ и подать заявление в ФНС. Спустя 30 дней средства зачислят на ваш банковский счёт.Деньги, потраченные на лечение, можно вернутьКаждый гражданин РФ, который потратился на избавление от всевозможных болячек, имеет право на налоговый вычет за медицинские услуги.Для этого необходимо убедиться в том, что:Медицинское учреждение, где вы проходили лечение – лицензировано;Диагностика, экспертиза, сдача анализов, госпитализация, лечение в дневном стационаре, стоматология, протезирование и другие виды предоставленного сервиса занесены чиновниками в Постановление правительства РФ от 19. 03. 2001 № 201. В нём указан полный перечень товаров и услуг, дающих возможность воспользоваться льготой;Медикаменты назначены лечащим врачом. На руках имеются справки или иные подтверждающие сей факт оригиналы документов.Льготные категории населенияДалеко не все группы граждан могут воспользоваться этой опцией. Она полагается только тем, кто исправно платит налоги. Студенты, женщины в декрете и неработающие пенсионеры не могут претендовать на получение вычета.Отметим, что физическое лицо вправе оплатить лечение своих детей в возрасте до 18 лет (в том числе взятых на попечение), супруги или родителей. Написать заявление в Федеральную налоговую службу и вернуть часть средств. Главное – оформить все платёжки на себя.Основу нормативной базы составляет статья 219 пункт 3 Налогового кодекса РФ – «Социальные налоговые вычеты». Добавим, что услуга не предоставляется если оздоровление оплатил работодатель.Документы и требования к их заполнениюПеред тем, как отправиться в ФНС необходимо собрать следующие документы:Справка 2-НДФЛ за 12 месяцев. Заполненный, заверенный подписями и штампами бланк выдаётся руководителем, либо бухгалтером. Сменили несколько работодателей за год? Запрашиваем информацию со всех;Договор с медицинским учреждением или рецепт на препарат, а также квиток об оплате услуг. Его выдадут в клинике. Обязательно сохраняйте иные чеки и квитанции, засвидетельствовавшие факт финансовых операций с больницей;Паспорт, ИНН и свидетельство о браке или рождении. Последние два берём, когда помогаем близким родственникам (отец, мать, вторая половинка, несовершеннолетние сын или дочь).Задаём пакет документов в налоговуюЗавершать процедуру будет составление декларации по форме 3-НДФЛ. Подготовить её можно самостоятельно на сайте налоговой инспекции или заполнив вручную в отделении ведомства по месту жительства.Если вы решили избежать многочасовых очередей, то собранное «досье» потребуется перевести в электронный вид – отсканировать, а потом загрузить на сайт nalog.ru.Порядок действий:Авторизуйтесь на сайте (для этого потребуется подтверждённая учётная запись на портале Госуслуг);Получите электронную подпись;Выбираем в личном кабинете вкладку «Жизненные ситуации», нажимаем «Подать 3-НДФЛ»;Сервис предложит 3 варианта: заполнить онлайн, отправить готовую декларацию или скачать программу для её формирования.Определяем подходящий способ, выполняем процедуру и отправляем заявку.Правила загрузки сканов:Сайт инспекции воспринимает файлы размером не более 10 мегабайт, а суммарный объём не должен превышать 20;Размеры изображений – 1024x768;Форматы, поддерживаемые порталом: .txt,.doc,.docx, .pdf, jpg,.jpeg,.png,.gif,.bmp,.tif,.tiff,.rar,.zip,.7z,.xls,.xlsx, .arj.Людям, которые не являются уверенными пользователями ПК и испытывают трудности с онлайн операциями, помогут сотрудники госструктуры. Достаточно будет лично посетить учреждение с оригиналами документов.Требования к рецептурному бланкуАбсолютно все справки предоставляются бесплатно, но существуют определённые тонкости по заполнению бумаг. Печать на рецепте для налоговой должна быть дополнена ИНН пациента (либо человека, собирающегося оформить социальный вычет за приобретённый препарат). В ФНС сдаётся оригинал бланка, составленного по форме № 107-1/у.Оформить вычет через работодателяВернуть средства может не только инспекция, но и нанявший вас на работу индивидуальный предприниматель или организация. П утверждена форма подачи заявления для получения уведомления о праве на льготу. К обращению не забываем приложить весь вышеуказанный комплект документов. Спустя 30 дней с даты подачи бумаг придёт соответствующее извещение, которое нужно представить своему руководству.Сроки возврата денегВычет оформляется не позже, чем через три года с момента оказания услуг, покупки медикаментов или дополнительного полиса медицинского страхования (ДМС).Средства переведут банковскую карту через 30 календарных дней с даты подачи заявления. Реквизиты указываются при его заполнении.Сумма налогового вычетаСовокупная максимальная сумма расходов налогоплательщика для приобретения лекарств составляет 120 тысяч рублей в год. Даже если вы потратите на своё здоровье больше, то определять вычет всё равно будут исходя из предельной цифры. Однако по дорогостоящим разновидностям терапии расчёт производится по фактической сумме, пропечатанной в квитанции.К ним относятся:Хирургическое лечение пороков развития, патологий, тяжёлых форм заболеваний;Трансплантация органов, тканей и костного мозга;Пластические операции;Борьба со злокачественными новообразованиями;Избавление от бесплодия, наследственных болезней, а также выхаживание недоношенных детей и так далее.Всего 27 пунктов, утверждённых Постановлением №201.Формула расчётаМетодика такова, что учитывается годовая заработная плата. Нельзя выхлопотать больше, чем перечислено в бюджет за этот период. Например, ваше ежемесячное жалованье – 20 тыс. руб. Доход за год – 240 тыс. руб. При фиксированной ставке равной 13%, сумма уплаченного государству налога составит: 240 тыс. руб. x 0,13 = 31 тыс. 200 руб.Допустим, за 2018 год человек потратил на таблетки 40 тыс. руб. Перерасчёт осуществляется по следующему принципу: (240тыс.руб. – 40 тыс. руб.) x 0,13 = 26 тыс. руб. Далее высчитывается разница между перечисленными вами налогами и цифрой, получившейся во втором действии: 31 тыс. 200 руб. – 26 тыс. руб. = 5 тыс. 200 руб. Именно эту сумму государство и компенсирует.