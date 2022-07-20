В первой половине 2022 года обороты малых и средних предприятий Москвы достигли 1,87 триллиона рублей. Это на 34,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В первой половине 2022 года обороты малых и средних предприятий Москвы достигли 1,87 триллиона рублей. Это на 34,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.С января по июнь текущего года выручка малого и среднего бизнеса Москвы увеличилась в среднем на 30%, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов."В июне объем продаж МСП города достиг 362,3 миллиарда рублей, на 1,8% превысив предыдущий месячный рекорд сентября 2021 года", – уточнил чиновник.Лидерами по обороту стали предприятия розничной и оптовой торговли. За первые шесть месяцев 2022 года они заработали 700 миллиардов рублей – более 37% от общего объема продаж.Хорошие показатели демонстрируют заведения общепита и гостиницы. Их выручка превысила 206 миллиардов рублей – 11,6% всего оборота.Лидерами по росту оборотов среди малого и среднего бизнеса стали предприятия в сфере образования, культуры и спорта. Их показатели – 137,7% и 77,8% соответственно. Впечатляющую динамику демонстрируют компании строительной отрасли, хранения и транспортировки.Напомним, что на северо-западе Москвы седьмой по счету центр услуг для бизнеса. Он расположен во флагманском офисе "Мои документы" в торгово-развлекательном центре "Калейдоскоп". Предпринимателям помогут получить меры поддержки, специалисты проконсультируют по более чем 100 темам.В столице действует уже 17 центров услуг для бизнеса. В прошлом году они открылись во флагманских офисах "Мои документы" на юго-востоке, севере Москвы и на территории центра современного искусства "Винзавод".