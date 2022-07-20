В Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области появился новый руководитель. Им стала Мария Волозина, ранее занимавшая должность заместителя

В Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области появился новый руководитель. Им стала Мария Волозина, ранее занимавшая должность заместителя начальника подразделения. В этой должности чиновница проработала 8,5 лет, сообщили в пресс-службе Белого дома. Мария Анатольевна родилась и училась во Владимире. Окончив Владимирский государственный университет по специальности «Юриспруденция», она получила солидный опыт работы по профессии