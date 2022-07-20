Территориальные органы МВД России, филиалы ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России готовы оказать гражданам ДНР, ЛНР и Украины помощь в подготовке документов для подачи заявления о приеме в гражданство РФ.

С 11 июля 2022 года все граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или Украины, а также граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или Украины, находящиеся на территории Российской Федерации, имеют право приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.Лица, проживающие на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или Украины, могут обратиться в пункты приема заявлений о приобретении гражданства Российской Федерации, расположенные на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей Украины.Число таких пунктов в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике и на освобожденных территориях Украины постоянно увеличивается.Вместе с заявлением о приеме в российское гражданство необходимо будет представить паспорт гражданина Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или Украины. Для лиц без гражданства – документ, удостоверяющий личность и отсутствие гражданства, с отметкой о регистрации по месту жительства на данных территориях.В отдельных случаях заявителям потребуется представить документы о заключении или расторжении брака, свидетельствующие о перемене фамилии, имени или отчества, свидетельство о рождении ребенка, включенного в заявление о приеме в гражданство Российской Федерации.Граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или Украины, находящиеся на территории Российской Федерации, вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в любой территориальный орган МВД России по месту фактического проживания (при отсутствии у них регистрации по месту жительства или месту пребывания на территории Российской Федерации). Для этого необходим минимальный пакет документов – паспорт, документы, подтверждающие отсутствие заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) и миграционная карта.В случае отсутствия миграционной карты для получения ее дубликата следует обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту фактического нахождения.Все территориальные органы МВД России, а также филиалы ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России готовы оказать гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины помощь и содействие в подготовке документов для подачи заявления о приеме в гражданство Российской Федерации.