До конца года подрядчик намерен завершить работы по установке опор объекта и монтажу пролётов.

Во Владимире на Рпенском проезде основные силы направлены на строительство моста через реку. Об этом рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.Специалисты занимаются устройством опор путепровода, ростверков, ригелей и подферменников. Возведены временные дороги и площадки для монтажа металлоконструкций. До конца года подрядчик намерен завершить работы по установке опор объекта и монтажу пролётов.Перед конструкцией уже заасфальтировали проезжую часть. Продолжается монтаж буронабивных свай.Выполнен перенос электросетей «ОРЭС», «Владимирводоканала», частично - ТД «Макромер». Полностью переложен паропровод и локальные очистные сооружения, а также три из четырех линии теплосетей.Напомним, в конце 2022 года работы от графика из-за удорожания строительных материалов и дефицита металла. В результате Правительству РФ пришлось изыскивать дополнительные средства. В мае власти заверили, что работы идут в графике.