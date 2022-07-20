Каждую неделю сотрудники полиции регистрируют до 50 мошенничеств в отношении жителей региона. Еженедельный материальный ущерб, причиненный потерпевшим, достигает в совокупности сумм от 8 до 11 млн рублей.

Несмотря на предпринимаемые меры, направленные на профилактику мошенничества, сотрудники полиции продолжают регистрировать новые случаи дистанционного обмана граждан. Еженедельный материальный ущерб, причиненный жителям региона, достигает в совокупности сумм от 8 до 11 млн рублей.Дистанционные преступления характерны отсутствием личного контакта с потенциальной «жертвой». Используя мобильную связь и сеть Интернет, мошенники обманывают граждан, запугивая их несуществующими на самом деле фактами ДТП с участием их родственником или, наоборот, обещают сверхприбыль, предлагая принять участие в инвестировании или сделать выгодные ставки. И самый распространенный вариант дистанционной аферы – злоумышленник, представляясь сотрудником финансового учреждения, «очень сильно переживает», что с ваших счетов пытаются списать денежные средства и предлагает срочно перевести сбережения на безопасный временный счет. Как правило, деньги с такого «временного счета» владелец уже никогда не получит.Накануне участковые уполномоченные полиции Отдела УУП и ПДН УМВД России по городу Владимиру совместно с представителями городской администрации провели очередной рейд в рамках акции «Не дай себя обмануть!».Инициаторы профилактического мероприятия посетили торговые центры, салоны мобильной связи, финансовые организации, ряд производственных предприятий, где максимально подробно проинформировали граждан об актуальных на сегодняшний день мошеннических схемах. Участковые уполномоченные полиции довели алгоритм действий в случае поступления подозрительных звонков и раздали памятки с необходимой информацией.Участники рейда провели инструктаж с сотрудниками торговых точек и финансовых организаций, призвав обращать внимание и сообщать обо всех подозрительных переводах денежных средств, в особенности совершаемых пожилыми людьми.Сотрудники полиции призывают жителей города Владимира и Владимирской области проявлять бдительность, не доверять незнакомым людям и не отвечать на звонки с сомнительными предложениями.Напоминаем, в случае совершения мошенничества в отношении вас или ваших близких, незамедлительно обращайтесь в полицию, так как вовремя поступивший сигнал поможет полицейским быстрее раскрыть преступление и предотвратить новые.