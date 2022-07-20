Об этом сообщает СУ СК России по Владимирской области.

Жительница Владимира обвиняется в убийстве 38-летнего сожителя. Об этом сообщает СУ СК России по Владимирской области.1 февраля этого года между 45-летней женщиной и ее сожителем произошел конфликт. В результате ссоры подозреваемая намеренно ударила мужчину ножом в грудь. От полученной раны потерпевший умер на месте.Экспертная комиссия признала женщину невменяемой. Дело передано в Ленинский районный суд для рассмотрения, гособвинитель требует отправить женщину на принудительное лечение. На данный момент обвиняемая находится под стражей.