Четверо мужчин создали организованную группу с целью занятия проституцией на территории Москвы и Московской области...

Сотрудники уголовного розыска УВД по СЗАО совместно с коллегами из ГУУР МВД России при содействии УУР УМВД России по Брянской области задержали организаторов занятия проституцией.Установлено, что четверо мужчин создали организованную группу с целью занятия проституцией на территории Москвы и Московской области. На протяжении не менее трех лет девушки оказывали услуги сексуального характера за денежное вознаграждение. Для осуществления преступной деятельности организаторами были выбраны не менее 5 адресов «уличных точек», на которых девушки ожидали потенциальных клиентов. Кроме того, двое молодых людей из числа фигурантов исполняли роль водителей и отвозили работниц сферы сексуальных услуг на необходимые адреса.Для девушек и их «перевозчиков» одним из организаторов снимались квартиры в Московской области, в которых они проживали на протяжении всего периода занятия вышеуказанной противоправной деятельностью.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали четверых мужчин в возрасте от 34 до 48 лет на территории Брянской и Московской областей, один из которых ранее уже привлекался к уголовной ответственности.По данному факту Отделом дознания УВД по СЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Им может грозить до 5 лет лишения свободы.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56