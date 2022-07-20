Во Владимире продолжается строительство Рпенского проезда. Сейчас на объекте выполняются работы по устройству опор моста и монтажу металлоконструкций, которые должны быть завершены уже в

Во Владимире продолжается строительство Рпенского проезда. Сейчас на объекте выполняются работы по устройству опор моста и монтажу металлоконструкций, которые должны быть завершены уже в этом году. «Строители продолжают выполнять работы по устройству опор моста, ростверков, ригелей, подферменников. Кроме этого построили временные дороги и площадки для монтажа металлоконструкций», – сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного