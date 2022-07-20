Злоумышленники, являясь администраторами хостелов, незаконно оформили уведомления о прибытии более 2000 иностранных граждан с указанием адресов регистрации в хостелах...

«В рамках комплексной оперативно-профилактической операции сотрудники Отдела уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Басманному району совместно с сотрудниками ОВМ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих подозреваемых в фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации.Установлено, что злоумышленники, являясь администраторами хостелов, незаконно оформили уведомления о прибытии более 2000 иностранных граждан с указанием адресов регистрации в хостелах в Токмаковом переулке и улице Маросейка, заведомо зная, что жилые помещения данным гражданам предоставляться в пользование не будут.В ходе проверочных мероприятий полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались 45-летний житель столицы и 33-летний приезжий мужчина.Задержанные заведомо знали, что фактического места проживания зарегистрированным гражданам предоставляться не будет, тем самым нарушив правила миграционного учета.Дознанием ОМВД России по Басманному району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Санкции данной статьи предусматривают наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до трех лет», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60