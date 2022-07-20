Роли между соучастниками были четко распределены. Исполнителями выступали девушки: одна отвлекала владельца телефона, другая незаметно вытаскивала гаджет из кармана...

«Сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве задержали участников организованной группы, подозреваемых в кражах дорогостоящих телефонов.По предварительным данным, злоумышленники тщательно планировали свою противоправную деятельность. Как правило, они похищали смартфоны из карманов верхней одежды пассажиров метро.Роли между соучастниками были четко распределены. Исполнителями выступали девушки: одна отвлекала владельца телефона, другая незаметно вытаскивала гаджет из кармана. В некоторых случаях они действовали в одиночку. Другие сообщники разблокировали похищенные телефоны, удаляли данные из их памяти и затем реализовывали. Прибыль распределял организатор группы», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в Москве, Московской и Рязанской областях задержали предполагаемого лидера группы и десятерых ее участников в возрасте от 16 до 45 лет.«В ходе обысков по местам проживания подозреваемых и на одном из столичных рынков изъяты компьютерная техника, более 100 аппаратов мобильной связи и иные предметы, имеющие доказательственное значение», - добавила Ирина Волк.Следователями Следственного управления УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ, которые соединены в одно производство. В отношении всех участников группы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеокомментарий официального представителя МВД России Ирины