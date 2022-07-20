В кармане куртки у гражданина полицейские обнаружили два свёртка с неизвестным веществом. Исследование показало, что в нем содержится наркотическое средство – героин...

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков.В ходе отработки жилого сектора полицейские остановили в Шипиловском проезде молодого человека, у которого заметили кобуру. В ходе личного досмотра сотрудники следственно-оперативной группы у 18-летнего приезжего изъяли предмет, похожий на пистолет, со слов задержанного, являющийся пневматическим. Он направлен на экспертизу.Также в кармане куртки у гражданина обнаружили два свёртка с неизвестным веществом. Проведенное исследование изъятого материала показало, что в нем содержится наркотическое средство – героин, общей массой более 200 грамм.По данному факту следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и частью 4 статьи 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества"», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Полицейские УВД по ЮАО напоминают, что в соответствии с законодательством за хранение и сбыт наркотических средств и психотропных веществ предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22