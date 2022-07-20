Уголовные дела за неоднократное нетрезвое вождение возбуждены в отношении жителей Вязниковского и Юрьев – Польского районов. Жительница Меленок предстанет за аналогичное деяние перед судом.

В июне и июле текущего года инспекторы ГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району и ОМВД России по Юрьев – Польскому району выявили на маршрутах патрулирования водителей, не в первый раз управлявших личным автотранспортом в состоянии опьянения.На улице Клубная в городе Вязники госавтоинспекторы остановили автомобиль «Пежо» под управлением 29-летней местной жительницы. По внешним признакам автолюбительница находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Женщина согласилась пройти освидетельствование, результат которого был положительным. Также полицейские установили, что водитель ранее привлекалась к административной ответственности за аналогичное деяние.Инспекторы ДПС ГИБДД отстранили от управления и 21-летнего водителя автомобиля «КИА», который не в первый раз управлял иномаркой в нетрезвом состоянии и в настоящее время лишен водительских прав.В городе Юрьев – Польский дорожные полицейские остановили автомобиль «Шевроле» под управлением 50-летнего жителя Кольчугинского района. Мужчина, от которого исходил запах алкоголя, не стал отрицать, что употребил перед поездкой спиртное. Сотрудники полиции установили, что ранее водитель уже был привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение.В настоящее время в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).По обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, перед судом предстанет 30-летняя жительница Меленковского района.В мае текущего года фигурантка, ранее подвергнутая наказанию за нетрезвую езду и лишенная водительского удостоверения, вновь села за руль автомобиля супруга в состоянии алкогольного опьянения и, не справившись с управлением, съехала в кювет.Напоминаем, что за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, такому нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования повлечет уже не административное, а уголовное наказание.