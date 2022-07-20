59-летний житель Санкт-Петербурга нашел в интернете объявление о продаже антиквариата и договорился с продавцом о месте встречи, но, когда он пришёл в указанное место, на него напали двое неизвестных...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО при силовой поддержке сотрудников ОСН «ГРОМ» УНК ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в краже денежных средств в особо крупном размере.Установлено, что 59-летний житель Санкт-Петербурга нашел в интернете объявление о продаже антиквариата и договорился с продавцом о месте встречи. Когда гость столицы направился в указанное место, на него напали двое неизвестных, на лицах которых были надеты маски. Злоумышленники сбили мужчину с ног и отобрали сумку с личными вещами, документами и денежными средствами, которые предназначались для покупки антиквариата. Материальный ущерб составил 4 765 000 рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали одного из нападавших, 49-летнего приезжего, на Никулинской улице. Как выяснилось, задержанный исполнял роль продавца, однако предметов антиквариата он не имел и продавать не собирался.По данному факту следствием ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабёж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается. Ведутся поиски соучастника преступления»,– сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60